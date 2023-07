Gli incendi mettono in ginocchio la Sicilia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Laè ina causa degli. Sono centinaia gli edifici distrutti o danneggiati, le infrastrutture e gli impianti di servizi generali (viari, elettrici, telefonici, fognari e di rifiuti). Migliaia le persone evacuate, anche solo precauzionalmente, di cui un centinaio non può rientrare nelle abitazioni e necessita di sistemazioni alternative. Attualmente risultano ancora attivi una quarantina di roghi (l’80 per cento nei territori di Palermo, Catania e Messina), ma il dato è in progressiva diminuzione. Attualmente inrisultano ancora attivi una quarantina di. Il Governo promette interventi “Glie i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo ea dura prova l’Italia. Sono sinceramente vicina al dolore di chi ...

Roma, 26 luglio 2023 "e i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo a dura prova l'Italia, grazie ai soccorritori e alle forze dell'ordine. Non possiamo limitarci agli interventi in emergenza, ma ...Come se non bastasse,da alcuni giorni hanno prodotto una autentica emergenza in Sicilia. Sei preoccupato per il cambiamento climatico Di' la tua! PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE ...e i disastri metereologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'Italia. Io sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari'. Così il presidente del ...

“Ieri, in tarda serata, siamo rientrati nella nostra abitazione. Tutto si è risolto nel migliore dei modi. Ma ci tenevo a raccontare che è stato un momento molto difficile per quelle famiglie che a un ...Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l'eccezionale ...