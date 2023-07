Giustizia | Serracchiani Pd | ' irragionevole voto destra contro direttiva Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Oggi la maggioranza ha certificato la propria volontà di mettersil'Europa e di non voler combattere la corruzione. Illaanticorruzione è privo di buon senso oltre che, vista la necessità di un dialogo costruttivo con l'Europa anche ai fini del Pnrr. Certo, l'Italia non si presenta con il vestito migliore. Del resto, questa maggioranza sembra avversare le regole, premiare gli evasori e cancellare reati come l'abuso d‘ufficio. Quest'ultima abolizione, peraltro, impedirebbe di punire comportamenti illeciti come i concorsi truccati, secondo quanto afferma una recentissima sentenza della Corte di Cassazione". Così Debora, deputata e responsabiledel Pd.