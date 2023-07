Giuseppe Conte demolito da Papa Francesco | quell' incontro con Virginia Raggi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Che un sindaco, ancor più se si tratta dio che governa la capitale d'Italia, sia ricevuto in udienza ufficiale dalnon è certo una novità, né tanto meno una notizia. Se però a ottenere l'con il Santo Padre è un ex, peraltro attualmente senza alcun incarico pubblico, il quadro cambia e l'interesse per il fatto si materializza. È esattamente quel che è accaduto ieri mattina, quando a salire gli scaloni affrescati che portano fin su alla terza loggia del Palazzo Apostolico è stata l'ex prima cittadina di Roma, la pasionaria grillina. Cacciata dagli elettori romani dopo un solo mandato e proscritta dalle liste elettorali penta- stellate per la loro quanto mai cervellotica logica del terzo mandato la fu prima sindaca della capitale si aggira ormai ramenga alla ...

Il principale nemico diè il Pdcontinua a condurre i cinque stelle fra i contestatori in servizio permanente effettivo contro governo,... Protocollo d'intesa Sace - - ...Non distante la linea del leader M5S,: 'Giorgia Meloni oggi ha dichiarato che il salario minimo 'funziona molto bene come slogan'. Noi ricordiamo i suoi di slogan. Il salario minimo ...è ancora più stringato: "Il salario minimo legale non è uno slogan, è una misura necessaria a quasi 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che si spaccano la schiena". Calenda, invece, ...

Alain Elkann, esplode l'ira di Conte: "Una domanda, ma dove vive!" Liberoquotidiano.it

che il governo Conte e il ministro degli Esteri Di Maio sottoscrissero, unici in Europa)… - Cina e Vaticano: comprensione o cedimento Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa ...Gli scrittori li dobbiamo prendere sul serio, ma non alla lettera. Le parole di Alain Elkann su Repubblica, in posa da viaggiatore ottocentesco, in queste ore sono state lette, purtroppo per lui, anch ...