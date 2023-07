Giulia De Lellis allarma i suoi fan | “Fate molta attenzione”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Deha ritrovato ormai da tempo la serenità sentimentale al fianco di Carlo Beretta, dopo la fine della storia con Andrea Damante. I due si vivono a pieno la loro storia d’amore, ma non mancano imprevisti. Adesso, infatti, l’influencer è alle prese con la nuova casa, ma alcuni problemi non le hanno lasciato scampo. Carlo Beretta eDestanno insieme da più di due anni e hanno deciso finalmente di fare un passo molto importante per la loro relazione, quello di comprare casa, o meglio costruirne una da zero. Peccato, che i problemi non mancano nemmeno questa volta e la coppia si è trovata a fronteggiare un nuovo “dramma” che ha portato non poche insoddisfazioni.Dee i problemi con la nuova casa, foot Instagram – VelvetGossipL’influencer romana ha ...