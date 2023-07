Giugliano piange Genny | feretro accolto da centinaia di applausi

Leggi su teleclubitalia

Si sono tenuti quest'oggi presso la chiesa collegiata di Santa Sofia, alla presenza di parenti, amici e conoscenti, i funerali di Gennaro Palumbo il 21enne dicoinvolto in un terribile incidente in via Nuova Sant'Antonio. La cerimonia funebre è stata celebrata da Don Luigi Sepe e Don Stefano Landolfo.