Giubileo | la stazione di Roma Termini si rifà il look

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– Anchesarà grande protagonista del. Lainfatti, che già oggi rappresenta un punto spartiacque della Capitale, sarà ancor più decisiva durante l’Anno Santo, visto che si presume possa essere una toppa intermedia di numerosi fedeli. Il Faro online vi ha già raccontato di come sarà rivoluzionata piazza dei Cinquecento (leggi qui) sperando possa finalmente diventare un fiore all’occhiello (cosa che oggi certamente non è). Palazzo Chigi, tuttavia, ha previsto anche interventi che riguardano l’interno della. E non sono chiacchiere: è tutto scritto all’interno del Decretodi cui, come da tradizione del Faro online, alleghiamo di seguito il documento per chiunque abbia voglia di scaricarlo e leggerlo. Clicca qui per ...