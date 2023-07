Giro di Vallonia | l’Italia si prende tutto! Bagioli vince l’ultima tappa | a Ganna la classifica generale!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Chiusura col botto peraldi2023, grazie al bellissimo successo di Andreanele al trionfo di Filipponellagenerale della breve corsa a tappe belga. La frazione conclusiva di 215 km da Banneux ad Aubel ha visto il ritorno alla vittoria del 24enne azzurro dopo un digiuno lungo 486 giorni. Si tratta della quinta affermazione da professionista per il corridore della Soudal – Quick Step, bravissimo quest’oggi ad anticipare il gruppo con un attacco micidiale a 3000 metri dal traguardo sulsalita di giornata., in fuga insieme al britannico Stephen Williams, ha poi staccato nel finale il portacolori della Israel-Premier Tech resistendo per un ...

Nuovo successo per Filippo Ganna , che vince la cronometro di 32 km valevole per la quarta tappa deldi2023 . In virtù di questa affermazione il corridore della Ineos Grenadiers torna in vetta alla classifica generale, strappando la maglia a Timo Kielich. Il campione piemontese lotta ...Neldi quattro giorni, Filippo Ganna ha vinto ben due tappe aldi, avanzando così una pesante ipoteca per la vittoria finale della corsa belga, che terminerà mercoledì 26 con la frazione tra Banneux e Aubel. Il campione di Verbania aveva aperto alla ...Va a Timo Kielich la terza tappa deldi2023 . Il ciclista belga della Alpecin Deceuninck ha conquistato la frazione da Thuin a Mont - Saint - Guibert, di 186.8 km, percedendo Florian Senechal della Soudal Quick - Step e l'...

E la festa azzurra è continuata con Filippo Ganna che, dopo due vittorie di tappa, ha conquistato anche il successo finale nella corsa belga.