Gioia del Colle | cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri Stasera la cerimonia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Di seguito il comunicato:, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, sarà il protagonista del settimo appuntamento dei Magna Grecia Awards 2023. Mercoledì 26 luglio, alle 20, nel chiostro comunale didel, oltre al premio, al magistrato sarà consegnata ladella città per essere un simbolo e baluardo della legalità e della lotta alla criminalità organizzata e convinto sostenitore dell’importanza dell’educazione dei giovani come strumento di prevenzione. Il sindaco Giovanni Mastrangelo consegnerà auna pergamena contenente l’atto di conferimento e una medaglia riportante l’effige dell’antica e storica Arma Universitas Ioe. A seguire si terrà la presentazione dell’ultimo libro di, “Fuori ...

... che consente alla relazione di riportarci all'unicità, lache aiuta a sviluppare entusiasmo ... Ognuna di queste qualità è un laboratorio e tutte appartengono alla saggezzamondo e sono ...Segue "Prove It All Night" dal suo quarto album "Darkness On The Edge Of Town"1978, mentre i presenti esplodono die "Letter to you" arriva come una carezza con il sole ancora alto nel ...Doppio podio per l'Italiapentathlon moderno all'esordio ai Mondiali U19 di Istanbul, in Turchia. Gli azzurri conquistano ... Matteo Bovenzi e Denis Agavriloaie, Annachiara Allara e Teresa...

Carta Solidale Comune di Gioia del Colle

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Farm Rio, un noto marchio brasiliano, si è unito a Havaianas per creare una collezione di sandali che sta sorprendendo il mondo intero. Evocano gioia e positività, due emozioni che sono sinonimo di ...