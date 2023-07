Giffoni | il martedì ci vestiamo di Rosa

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tra ospiti e proiezioni, la sesta giornata tra le più attese al festival Partiamo da Simona Tabasco. L’attrice napoletana arriva aper festeggiare la recente nomination agli Emmy come attrice non protagonista in una serie drammatica per il ruolo in White Lotus. In realtà il suo può essere definito un ritorno, perché fu proprio grazie alla collaborazione col festival che la Tabasco comprese da adolescente di voler diventare attrice. Durante l’incontro con i ragazzi ha raccontato della vita nei set televisivi, ricordando l’esperienza di vestire le parti di un medico durante una vera pandemia. Purtroppo Simona ha anche rivelato che non tornerà nella nuova stagione di Doc e che per ora non può parlare dei suoi progetti futuri. Simona Tabasco Simona Tabasco Antonio Albanese ha tenuto un workshop con la giuria +18. Fondamentale per un attore ...