Giffoni 2023 | Castellitto | Lundini e Brunori Sas con “Il più bel secolo della mia vita”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Standing ovation in sala per il film Il più belmia, in concorso alFilm Festivalnella sezione Generator+18. Presente tutto il cast, tra cui i protagonisti Sergio, Valerio, il piccolo Marzio El Moety, il regista Alessandro Bardani eSas. La storia è quella di un incontro tra un ragazzo ferito a morte e un anziano baciato dalla. Valerio(al suo battesimo da protagonista) e Sergio(nei panni di un centenario) regalano una commedia originale, capace di unire risate e tenerezza. “Mi ha convinto il modo in cui mi è stato raccontato da Alessandro – ha detto l’attore – La sua necessità. I narcisi sono gli attori, sono i ...