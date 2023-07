(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il presidente regionale: "Per fare i lavori della corsia di emergenza e della terza corsia, dove è possibile, i soldi non li danno né il Pnrr, né i fondi europei"

Il presidente regionale: "fare i lavori della corsia di emergenza e della terza corsia, dove è possibile, i soldi non li danno né il Pnrr, né i fondi europei"Tra l'altro lunedì prossimo, 31 luglio, il presidente della Regione Eugenio, sarà al Santo Stefanola posa della prima pietra della palazzina nel terreno che si trova tra l'edificio dei ...... utile anchenon gravare su Prato dove la coperta è già ai limiti. Un impegno che si era assunto a giugno il presidenteall'indomani della soccorso finito in tragedia a Vaiano, e che oggi ...

Giani: “Per la Fi-Pi-Li non ci sono alternative al pedaggio per i tir” LA NAZIONE

Firenze, 26 lug. (askanews) - "Serve un salto di qualità. Il Teatro del Maggio non può più essere solo il luogo della lirica, ma un luogo aperto ...L’ad Arrigo Giana elogia gli operatori per il lavoro “senza sosta” dopo che il nubifragio ha abbattuto i cavi dei filobus o le piante, paralizzando in alcuni casi la circolazione ...