Gestazione per altri | respinta anche quella solidale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) All'esame la proposta di legge del centrodestra che vorrebbe rendere la pratica un reato universale. Sull'emendamento Magi, le opposizioni si dividono (e il Pd non vota)

Gestazione per altri: facciamo chiarezza TrendSanità

