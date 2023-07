Importa solo il fatto che mentre l'Inter cercava la giusta formula lui contattava Juventus e,...i compagni che ora giustamente mettono le mani avanti su di un possibile ritorno ad Appiano...in mente le parole affidate ai social da Federico Dimarco dopo il suo ritorno ad Appiano: '... che avrebbe spinto insieme all'avvocato Ledure per ascoltare altre proposte - Juventus e- ...Insomma, oltre che a guardar le stelle si guardano i cantieri aperti die Inter , non ancora purtroppo per costruire i nuovi stadi. Lavori in corso a Milanello e ad Appianoe come dice ...

Gentile: “Milan, mercato intelligente. Pulisic di un altro livello” Pianeta Milan

Nato a Lambrate, 54 anni, vive in strada per scelta ed è una presenza fissa nei ritiri estivi. «Un lavoro non l’ho mai avuto, campo della generosità del calcio: per me i giocatori sono speciali» ...Prosegue la preseason dell'Inter. Dopo la fase iniziare ad Appiano Gentile, i nerazzurri voleranno in Giappone per affrontare Al-Nassr e Paris Saint-Germain: convocato Juan Cuadrado, risolti i ...