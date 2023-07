Genoa | un centrocampista verso la Ligue 1

Come rivela Josué Cassé, giornalista francese della testata FootMercato, ilAbdoulaye Touré sarà un nuovo giocatore del Le Havre. Il giocatore del, legato con un contratto sino ...Ilclasse 2003, punto di forza del settore giovanile nerazzurro dall'estate 2018 (... Lecce, Frosinone, Udinese, Bologna e. Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno valutando con ...L'esperienza in Liga si chiude nel 2008 quando si trasferisce aldove trova la sua prima ... ora, al palmares di Thiago Motta; il, tra competizioni nazionali e coppe europee, ha ...

Soualiho Meité ha messo in standby le operazioni con Genoa e Cagliari Genoa e Cagliari continuano a lavorare per Soualiho Meité, centrocampista del Benfica che ha giocato la scorsa stagione con la ...Genoa, Tourè ai saluti Al Genoa ha totalizzato solo tredici presenze. Ora per Abdoulaye Tourè, all’ombra della Lanterna, sono arrivati i titoli di coda. Il centrocampista franco-guineano è infatti in ...