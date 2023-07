Genoa | ufficiale il colpo Retegui | l’annuncio del club – FOTO

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è un nuovo giocatore del: ilrossoblù ne ha ufficializzato l’ingaggio tramite i propri canali ufficialiin attacco del, che ha ufficializzato l’arrivo in rossoblù di Mateodal Boca Juniors. ????? ??????? pic.twitter.com/dR8ykUHaWs —CFC (@CFC) July 26, 2023 L’italo-argentino ha firmato un quinquennale con illigure, che verserà al Boca un corrispettivo di 12 milioni per il cartellino del ragazzo.

Il club ligure ha annunciato l'arrivo di Mateo Retegui dal Tigre. Operazione a titolo definitivo e circa 12 milioni più bonus nelle casse del Boca per l'attaccante della nazionale azzurra.