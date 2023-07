Commenta per primo Ancora poche ore di attesa e poi i tifosi delpotranno finalmente abbracciare Mateo Retegui. Il nuovo centravanti del Grifone, sbarcato in Italia lunedì, ieri ha espletato il rituale delle visite mediche e oggi metterà nero su bianco la sua ...... proprio poco fa è uscita la sentenza del giudice che lo squalifica per unae quindi salterà la gara contro il, dovrebbero far riflettere la nostra dirigenza sulla buona educazione ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Primo giorno a Pegli per ilreduce da due giorni di riposo dopo le fatiche di Moena. Il gruppo ha visto l'inserimento di ......

Genoa, è la giornata della firma di Retegui: cifre e dettagli Calciomercato.com

Ancora poche ore di attesa e poi i tifosi del Genoa potranno finalmente abbracciare Mateo Retegui. Il nuovo centravanti del Grifone, sbarcato in Italia lunedì, ieri ha espletato il rituale delle visit ...Corvino in pressing sul 27enne Ylber Ramadani, mediano dell'Aberdeen, che rinforzerebbe il centrocampo dei salentini in caso di portenza di Hjulmand. Sempre più vicino l'addio di Rasmus Hojlund ...