GdS – Kane | ora il Bayern ha fretta di chiudere

Tre volte capocannoniere in Premier ma mai un trofeo con il Tottenham e la nazionale: ecco perché l'inglese vuole un altro club Pierfrancesco Archetti 26 luglio – MILANO Lo zero nella casella dei titoli vinti è fra i motivi principali della voglia di Harrydi lasciare il Tottenham per accasarsi al. A Monaco rendono ricchi (di trofei) chiunque, perché da un decennio abbondante portano in sede almeno un alloro all'anno e gli undici Meisterschale consecutivi brillano come conferma., pur da capitano della nazionale, al massimo in carriera si è sentito uno scontento secondo, vedi la finale dell'Europeo persa a Wembley nel 2021 contro l'Italia oppure quella di Champions League lasciata al Liverpool nel derby tutto inglese del 2019 a Madrid. A ...