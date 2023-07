(Di mercoledì 26 luglio 2023) Londra, 26 lug. (Adnkronos) - Ildel Regno Unito è stato aspramentedalla Commissione parlamentare per gli affari esteri perla pericolosa crescita del gruppo mercenario russo. La commissione interpartitica dei parlamentari ha accusato ildi quella che ha definito "una triste mancanza di comprensione" dellediin. "Siamo profondamente preoccupati per la triste mancanza di comprensione da parte deldell'imposizione dial di là dell'Europa, in particolare del suo radicamento negli statini", afferma il presidente della Commissione Alicia Kearns.

I leader dell'opposizione hannoduramente la nuova legge, mentre all'interno dello stessoci sono voci contrarie all'iniziativa, come quella del ministro della Difesa Yoav Gallant. ...Anche il suo collega di partito Axel Kassegger hal'Unione Europea e ilaustriaco per non essersi fermamente opposti al dispiegamento di bombe a grappolo in Ucraina da parte degli ..."Sono consapevole che molte persone nelsostengono che [...] non siamo sicuri del caso d'... Massad ha giàgli Stati Uniti per non aver creato abbastanza velocemente una valuta ...

Gb: governo criticato per 'aver sottovalutato' attività di Wagner in Africa Il Dubbio

Londra, 26 lug. (Adnkronos) - Il governo del Regno Unito è stato aspramente criticato dalla Commissione parlamentare per gli affari esteri per aver sottovalutato la pericolosa crescita del gruppo merc ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Fascismo, 80 anni fa la caduta del regime e l’arresto di Mussolini: gli eventi e le cause ...