Gazzetta – Sommer all’Inter con il Bayern che prende Raya | la trattativa

(Di mercoledì 26 luglio 2023) 2023-07-25 09:29:23 Arrivano conferme dalladello Sport: I bavaresi hanno scelto lo spagnolo del Brentford. Se chiudono, Yann andrà subito a Osaka Filippo Conticello 25 luglio – MILANO Ieri, prima di volare verso il Giappone, Yannha ripetuto lo stesso concetto di cui, evidentemente, non sembra essersi stancato: al suo allenatore Thomas Tuchel e ai dirigenti ha detto di essere eternamente grato alper avergli dato l’occasione di giocare in un club d’élite, ma ha confermato una volta ancora che il suo tempo in Baviera è definitivamente finito. Ha ripetuto che vuole l’Inter e la vuole subito, senza aspettare il ritorno in Europa: il fatto che pure i nerazzurri si trovino in Sol Levante per una tournée analoga a quella dei tedeschi può perfino aiutare ad affrettare i tempi. Si ...

...che prenda il posto lasciato libero da Onana - che dovrebbe essere sostituito da Yanne per ... Secondo quanto riportato da Ladello Sport , il club ha fatto una prima avance da 7 milioni ...Tuchel avrebbe dato il via libera per portarlo in Germania. Il Bayern Monaco avrebbe già trovato chi potrebbe sostituire Yann. Secondo quanto fa sapere ladello Sport, gli occhi del club tedesco sono sullo spagnolo David Raya, che nell'ultima stagione ha avuto modo di farsi vedere tra i pali con gli inglesi ...Secondo Ladello Sport l'Inter vorrebbe prenderecome numero uno, ma avrebbe bisogno anche di una riserva, e considererebbe Audero l'unica alternativa credibile a Trubin. Trattandosi ...

Il pressing del Bayern su Raya sblocca Sommer per l'Inter La Gazzetta dello Sport

Gazzetta dello Sport – Trubin-Inter ... mentre si attende il via libera definitivo per Sommer. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). (Fcinternews.it) L’Inter si sta allenando in Giappone ...Qualcosa si muove, anche se lentamente. L'Inter aveva programmato già a inizio estate la cessione di André Onana e sebbene l'addio in direzione Manchester United si sia concretizzata soltanto da poco, ...