Gazzetta – Rinnovi Napoli | Zielinski c’è | ora tocca a Kvara e Osimhen

(Di mercoledì 26 luglio 2023) 2023-07-25 10:31:14 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta ladello Sport: Piotr si è legato alfino al 2026 e prenderà circa 2,5 milioni l’anno invece di 4,5. L’agente del georgiano a Dimaro per trattare Dal nostro inviato Maurizio Nicita 25 luglio – Dimaro (trento) Ancora non c’è l’ufficialità e ci vorrà qualche giorno, ma ilha concluso il suo miglior acquisto confermando Piotr. E’ prevalsa nel polacco la voglia di restare con la maglia dei campioni d’Italia, lasciando perdere guadagni più lauti in Arabia Saudita e anche alternative italiane per quanto stimolanti (la Lazio di Maurizio Sarri). Dopo l’incontro dei giorni scorsi qui a Dimaro del presidente Aurelio De Laurentiis con l’agente Bartolomej Bolek, i colloqui sono ...

È quanto scrive lacon Maurizio Nicita. Ancora non c'è l'ufficialità e ci vorrà qualche ... "Icontinuano e vedremo chi avrà davvero a cuore questa maglia o penserà ad altri lidi", ......Napoli - Le difficoltà maggiori in casa Napoli per quanto riguardano icontrattuali riguardano l'attaccante nigeriano Victor Osimhen , come racconta l'edizione odierna delladello ...1)Lo avrà forse infastidito il bel racconto dell'inviato della, sulla strana estate di Spalletti. Non si sa mai dove eravamo rimasti nel labirinto di pensiero che tormentano l'estroso ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sul calciomercato in entrata: non solo Prati, rinnovo in arrivo per Zielinski ...Sarebbe pronto il rinnovo di contratto in casa Napoli, con sensibile ritocco dell'ingaggio, per uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione dei partenopei, ovvero Khvicha Kvaratskhelia. Secondo ...