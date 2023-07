Gambe imballate per l’Avellino | vittoria in “sofferenza” con il Casalbordino

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiper 6-4 perdi Massimo Rastelli contro il(Eccellenza) nella seconda amichevole stagionale disputata sul terreno del centro sportivo “Angeli”, a Palena, località sede del ritiro della formazione irpina. Presente anche l’amministratore unico dell’US Avellino 1912, Giovanni D’Agostino in compagnia del direttore generale Giorgio Perinetti e il direttore sportivo Luigi Condò. Avellino in vantaggio con Benedetti, poi si scatena Finizio attaccante del, con un uno-due spettacolare. Marconi pareggia dal dischetto, ma un minuto dopo Finizio fa tripletta. Ancora Marconi per il momentaneo 3-3, che dura fino al 45?, quando l’attaccante ospite dal dischetto segna il gol che vale il 4-3 avversario. Nella ripresa realizza Dall’Oglio su imbeccata di Fusco, ...

Il punteggio del secondo test amichevole, dopo una prima mezzora di gara in cui lesono sembrate un po'per via dei carichi di lavoro e del caldo, è stato sbloccato da Nicola Bellomo ...

Napoli, nuove proposte ma gambe imballate: 1-1 nel test con la Spal la Repubblica

Gli azzurri hanno bisogno di mettere benzina nelle gambe e come previsto Garcia ha quindi mandato in campo durante i 90’ due formazioni completamente diverse: ...Ai cannibali del terzo scudetto, quelli che hanno dominato il campionato, non deve andare giù l'1-1 con la Spal, nobile decaduta, certo, ma pur sempre squadra di Lega Pro. Forse solo Kvara e un po' Ra ...