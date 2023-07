Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 | l' innovazione dei nuovi pieghevoli Samsung passa per Seul

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Iable di quinta generazione dell'azienda sudcoreana offrono pochi ma significativi miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Non sono abbastanza, forse, per giustificare un upgrade. Ma per chi vuole acquisatre per la prima volta un pieghevole potrebbero fare la...

Il5 è lo strumento di produttività per definizione, il multitasking che lo ha reso famoso è ... tra gli altri, gli orologi informativi e grafici che si possono abbinare ai quadranti dei...Ed è anche il motivo che ha spinto Samsung a svolgere in patria il suoUnpacked, l'evento globale dedicato ai suoi nuovi pieghevoli: il5 e ilZ Flip 5 . Invece di puntare ...C'è il processore, che è lo stesso Snapdragon 8 Gen2 forgià usato su S23, c'è il peso, ilpesa 10 grammi in meno rispetto al modello dello scorso anno, c'è la fotocamera frontale del ...

Samsung ha annunciato i nuovi smartphone pieghevoli all'interno del suo evento di fine luglio, che implementano una nuova cerniera che abilita un design no gap sul fold e un display esterno più grande ...Samsung Galaxy Flip5 Il Flip5 è il device che più di ogni altro ... Migliorata in questa edizione anche la S Pen Fold Edition, più sottile e compatta per accompagnare le ambizioni ergonomiche di un ...