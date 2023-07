Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 | le nuove curve di Samsung

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Squadra che vince non si cambia ma si aggiorna. Per questo i nuovi smartphone pieghevoli dimantengono il design grazie al quale si sono rivelati i modelli più gettonati sul mercato delle pieghe, che nell'ultimo periodo si è arricchito con i nuovi modelli lanciati da Oppo, Honor, Google e Motorola, in attesa dell'arrivo di nuovi produttori. Partita prima degli altri,guarda tutti dall'alto non fosse altro per il vantaggio di una serie giunta alla quinta generazione, che migliora in termini di potenza e aggiunge funzionalità specifiche per sfruttare telefoni costosi e in parte acerbi se paragonati alla forza d'urto dei più tradizionali terminali con schermo piatto. Della doppietta dei coreani, cui si deve la differenziazione tra il poderosoe il tascabile, quest'ultimo è quello che accende di ...