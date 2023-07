Gaeta “ITS – Fondazione G Caboto” | nuove opportunità per i professionisti del mare VIDEO

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– L’ “ITS –G.” , la “Scuola superiore di tecnologia per il”, con sede principale a, al terzo piano del Palazzo della Cultura di via Annunziata è pronto ad accogliere una nuova generazione didel. Negli ultimi anni il settore marittimo sta radicalmente cambiando sia per l’introduzione L'articolo/ “ITS –G.”:per idelTemporeale Quotidiano.

La Campagna sbarca a, in provincia di Latina, lunedi' 31 luglio alle 17, presso laAcademy Fondazione G. Caboto. La tappa e' organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sez. ...La Campagna sbarca a, in provincia di Latina, lunedì 31 luglio alle 17, presso laAcademy Fondazione G. Caboto. La tappa è organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana - Sez. ...

Gaeta / Pnrr: ITS Academy Fondazione “G. Caboto” presenta il progetto “Rotta 4.0: Avanti tutta!” Temporeale Quotidiano

Una serie di salvataggi in mare sono stati effettuati nel primo pomeriggio di ieri sui litorali gaetani di Serapo e Sant’Agostino. Un gran lavoro per gli assistenti bagnanti Joele Tomei ...Le Spighe Verdi 2023 sono state assegnate a 72 città appartenenti a 14 regioni: Piemonte, Toscana, Marche, Calabria, Puglia, Umbria, Campania, Veneto, Liguria, Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna, ...