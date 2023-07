Frontier Model Forum | le Big Tech per un’IA sicura e responsabile Senza aspettare la politica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “È fondamentale che le aziende di intelligenza artificiale, nello specifico quelle che lavorano suili più potenti, si allineino su un terreno comune e promuovano pratiche di sicurezza ponderate e adattabili, per garantire che potenti strumenti di IA abbiano il massimo vantaggio possibile”. Quello che potrebbe essere scambiato per un discorso di qualche politico è stato invece pronunciato da Anna Makanju, vicepresidente dei Global Affairs di OpenAI. La sua azienda, insieme ad altri giganti come Google, Microsoft e Anthropic, hanno presentato mercoledì un piano di autoregolamentazione, alla cui guida ci sarebbe proprio l’industria tecnologica. Uno smacco, l’ennesimo, dato allache ancora è arrovellata su come controllare l’intelligenza artificialeaffondare la ricerca e il progresso. L’argine, che garantirà la ...

Anthropic, Google, Microsoft e OpenAI hanno annunciato la formazione delForum per garantire 'uno sviluppo sicuro e responsabile dei modelli di IA'. Obiettivi e aree chiave 'L'...Il manifesto delForum elenca quattro pilastri. Innanzitutto, la promozione di uno sviluppo responsabile dei modelli , in cui cerchi di minimizzare i rischi. Secondo punto è l'...

