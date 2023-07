Frattesi | «Barella? Sarà bella amicizia | migliore in Italia nel ruolo»

Leggi su inter-news

ha parlato di, suo compagno all'Inter e in Nazionale. L'ex Sassuolo lo ammira ritenendolo il miglior centrocampistano VICINI ? Davidesue il vuoto dilasciato da Brozovic all'Inter: «Siamo vicini di posto, poi credo che piano piano possa nascere una. Abbiamo due caratteri vicini, questo è un bene. Cosa rubargli? Intensità e assist, è ancora il centrocampista più forte d'. Spero possa continuare così in modo da darci una mano incredibile». Le sue parole su Inside Dazn.