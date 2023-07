Frattesi | 'Avevo già scelto l'Inter un anno e mezzo fa Inzaghi mi ha convinto | Barella il migliore in Italia'

Quindi: Dzeko/Thuram , Brozovic/, Bellanova/Cuadrado, Lukaku/. Lukaku Si, proprio lui&... E nonmai sentito parlare del furosemide. Le uniche pillole che avessi mai preso erano ...È un grandissimo giocatore, ho avuto modo di vederlo anche in Nazionale, di seguirlo nel Sassuolo perché ci eravamo sentiti e glifatto i complimenti, quindi sono contento per lui e ...È un grandissimo giocatore, ho avuto modo di vederlo anche in Nazionale, di seguirlo nel Sassuolo perché ci eravamo sentiti e glifatto i complimenti, quindi sono contento per lui e ...

Frattesi: 'Avevo già scelto l'Inter un anno e mezzo fa. Inzaghi mi ha ... Calciomercato.com

In questo momento Stefano Sensi completa il centrocampo dell'Inter come sesto elemento, ma è chiaro che la sua potrebbe essere l'ormai abituale partecipazione a scadenza alla ...Direttamente dal ritiro di Osaka, il centrocampista dell'Inter Federico Dimarco ha parlato del mercato dei nerazzurri: "Abbiamo perso tanti giocatori di esperienza, ...