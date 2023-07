Fratoianni Avs | ' Salvini insulta Don Ciotti mentre la Sicilia brucia | deve sciacquarsi la bocca'

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Abbiamo addirittura un ministro, Salvini, che mentre c'è un'intera isola ...... che riecheggia anche nelle parole di Nicola: "Non è più il tempo di scappare, si vada ... 5 Stelle,, Azione, Più Europa. "C'è un'anomalia in questa proposta che in nessuna legge degli ...Solidarietà agli studenti anche da Nicola, deputato die segretario di Sinistra italiana, e di Azione, che con Valentina Grippo promette 'un emendamento in Aula'. Protestano anche i ...

Salario minimo, Fratoianni (Avs): "È un bisogno di milioni di italiani, non si può proporre rinvio" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Metaforicamente è come se Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli fossero saliti su un Italo diretto ...Alleanza Verdi Sinistra resta contraria, perché, come spiega anche Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, “quella del governo è una tattica elusiva, non si può rinviare, ...