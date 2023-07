Francia | “Ieri | oggi e domani” di De Sica proiettato a Marsiglia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La Camera di Commercio Italiana diper la, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di, ha organizzato la proiezione del film “” di Vittorio de. L’evento è in programma per domenica 3 settembre alle ore 17 presso il Place Evariste Gras La Ciotat. Il film – si legge sul sito dell’IIC di– è composto da tre parti ambientate nelle tre più grandi città italiane (Napoli, Milano e Roma), tutte recitate dalla coppia Sophia Loren – Marcello Mastroianni. Il primo segmento è stato scritto da Eduardo De Filippo: si svolge nel quartiere Forcella di Napoli nel 1954. Il secondo sketch e l’ultimo sono stati scritti da Cesare Zavattini sulla base del racconto “Troppo ricca” di Alberto Moravia. ...

Roma, 26 lug - La Camera di Commercio Italiana di Marsiglia per la Francia, in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Marsiglia, ha organizzato la proiezione del film "Ieri, oggi e doman ...