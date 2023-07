Francesco Pannofino a Giffoni | “I Cinepanettoni? Io continuerei questa tradizione!”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AlFilm Festival viene presentato in anteprima il film Le Stelle di Dora - le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, un racconto tratto dalla Graphic Novel di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte. L'edizione numero 53 delFilm Festival propone la visione del film Le Stelle di Dora - le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In sala, oltre a, partecipano anche Domitilla D'Amico in collegamento, Raffaele Tedesco e i due registi: Ciaj Rocchi e Matteo Demonte. Il lavoro è stato fortemente voluto dallo Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. Una storia importante, che viene raccontata con il ...

L'edizione numero 53 del Giffoni Film Festival propone la visione del film Le Stelle di Dora - le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa . In sala, oltre a, partecipano anche Domitilla D'Amico in collegamento, Raffaele Tedesco e i due registi: Ciaj Rocchi e Matteo Demonte. Il lavoro è stato fortemente voluto dallo Stato Maggiore

In sala, oltre a Francesco Pannofino, partecipano anche Domitilla D'Amico in collegamento, Raffaele Tedesco e i due registi: Ciaj Rocchi e Matteo Demonte. Primo piano di Francesco Pannofino dal film ...Le stelle di Dora – Le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è un film d’animazione presentato in anteprima assoluta al Giffoni Film Festival 2023. Il lungometraggio ricorda la vita del genera ...