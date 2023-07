Francesca Bellettini | una bella storia per le donne italiane Purtroppo una delle poche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il nome di– che questa settimana campeggia nelle pagine economiche dei principali quotidiani - non dirà molto alla stragrande maggioranza degli italiani i quali, molto probabilmente, scorreranno oltre con il pollice opponibile. D’altra parte la fama non è necessariamente connessa al potere. Oggigiorno si ritiene che abbia successo chi riesca a imporre la propria immagine attraverso i media, qualunque cosa faccia, come i Tik-Toker che fanno smorfie o parlano con le loro capre. E allora come si fa a spiegare chi siaagli italiani che guardano solo le foto dei quotidiani e si perdono nella amenità dei loro profili social? Semplicemente – si fa per dire – è la nuova CEO di uno dei gruppi del lusso più grandi al mondo, Kering, che detiene sotto il proprio cappello marchi ...

Attività che ha portato all'uscita di Marco Bizzarri dal vertice della controllata Gucci (il marchio maggiore a livello di numeri di bilancio) e a nuove responsabilità per, ..., Kering Deputy Ceo. La moda è femmina. Se non fai la business manager 'Quello che compriamo non dovrebbe rappresentare i nostri valori in un'epoca in cui difendere qualcosa ...Così se ufficialmente si sa che, attuale presidente e CEO di Saint Laurent in aggiunta al suo ruolo corrente viene nominata Kering Deputy Ceo, responsabile per il Brand ...

La manager romagnola, nata a Cesena nel 1970, è alla guida di Saint Laurent dal 2013: adesso si aggiunge per lei un nuovo incarico nel gruppo del lusso guidato da Pinault ...Arriva la nomina di Francesca Bellettini come nuova Deputy Ceo del Gruppo Kering: a lei il ruolo di guida verso il miliardo di ricavi.