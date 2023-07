(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’è tornata ad allenarsi in vista della nuova stagione. L’attaccante Tatiana, entusiasta di ricominciare, ha pubblicato uno scatto e una frase sui social. NUOVO INIZIO – Nella giornata di lunedì 24 luglio il gruppo, capitanato dall’allenatrice Rita Guarino, ha ripreso gli allenamenti. La nuova stagione, tra Serie A e Coppa Italia Femminile, è alle porte e una delle nerazzurre è entusiasta di ricominciare. Si tratta di Tatiana, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Nuovo inizio.. Stessa passione». Tatiana– InstagramQuesta lapubblicata sui social dalla calciatrice, a lavoro con il resto delle compagne nerazzurre.-News - ...

FOTO – Bonetti lavora con Inter Women: «Stessi colori e passione!»

