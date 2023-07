Formia Agguato a Gustavo Bardellino | scattano le perquisizioni

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– I Carabinieri sono sicuri: potrebbe conoscere presto una svolta la delicata inchiesta sul misterioso ferimento di, avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 febbraio 2022 nella concessionaria automobilistica “AutoBuonerba” in via Ponteritto in località Gianola a. E’ stato accompagnato da un cauto ottimismo la conclusione mercoledì di una mirata attività di L'articolo Temporeale Quotidiano.