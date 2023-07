Foreste modello | rinsaldata la collaborazione tra Toscana e Canada

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E’ statalatra Regionee governo delsiglata nel 2019 per la “Rete internazionale delle”, idea nata intrent’anni fa e esportata e applicata in altri paesi di Asia, America Latina ed Europa. La vicepresidente e assessora all’agroalimentare eStefania Saccardi ha incontrato Patrick Wylie, dell’ufficio per le risorse naturali e delledel governo canadese, responsabile del Segretariato internazionale delle. L’incontro è avvenuto anche alla presenza del segretario della Rete mediterranea delle, di cui è responsabile proprio la Regione ...

... tra i quali il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle; il ... Spighe Verdi non premia unastratto di gestione territoriale, ma certifica azioni mirate e concrete, ...... tra i quali il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle; il ... Spighe Verdi non premia unastratto di gestione territoriale, ma certifica azioni mirate e concrete, ...... tra i quali il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle; il ... Spighe Verdi non premia unastratto di gestione territoriale, ma certifica azioni mirate e concrete, ...L’Italia è attraversata da un’importante infrastruttura verde costituita dal patrimonio forestale, una rete che si è progressivamente ampliata nel corso della fine del XX secolo e l’inizio del nuovo m ...L’AQUILA – Da domenica 23 luglio a martedì 25 saranno nella media valle dell’Aterno, in provincia dell’Aquila, le delegazioni dell’International Model Forest Network e della Mediterranean Model Forest ...