Fmi | economia Italia resiliente a shock ma rischi rimangono elevati

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lo scenario tratteggiato dal comitato esecutivo del Fondo Monetario Internazionale: crescita del Paese a 1,1% in 2023,a ribasso in prospettiva. Sollecitazione sul Pnrr L’na ha resistito bene agli effetti della guerra della Russia in Ucraina, crescendo del 3,7% nel 2022. I consumi privati sono aumentati in modo robusto grazie alla ripresa dell’occupazione, al turismo vivace e all’ampio sostegno fiscale del potere d’acquisto reale. La crescita dei servizi e delle costruzioni ha compensato la debolezza del settore manifatturiero, in particolare nelle industrie ad alta intensità energetica colpite dai prezzidell’energia. I prezzi al consumo sono aumentati, in gran parte a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, le condizioni finanziarie si sono notevolmente inasprite e i rendimenti dei ...

... avverte il, i rischi rimangono elevati a fronte delle prospettive incerte per l'e del futuro andamento della politica monetaria. L'ampio sostegno politico e l'aumento dei costi degli ...Tegola sulla Germania con le nuove stime del: quest'anno l'tedesca subirà l'unica contrazione del G7 mentre lotta con le conseguenze della guerra in Ucraina. Mentre la previsione del Fondo coincide con quella della Bundesbank, il ...Le previsioni delper il 2024 restano invece invariate al +1,3%. Il Paese guidato da Vladimir ... Se non fosse che si tratta di un'drogata dalla guerra, si potrebbe osservare che la ...

"Meglio di Germania e Francia". L'Italia cresce più del previsto: le stime del Fmi ilGiornale.it

Lo scenario tratteggiato dal comitato esecutivo del Fondo Monetario Internazionale: crescita del Paese a 1,1% in 2023, rischi a ribasso in prospettiva. Sollecitazione sul Pnrr ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 lug - L'economia italiana "ha resistito bene agli effetti della guerra in Ucraina", crescendo del 3,7% nel 2022, e "si dimostra resiliente agli shock avvers ...