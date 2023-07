Fiumicino | nuovo consiglio comunale | all’odg equilibri di bilancio e copertura idrica per Aranova

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– “Domani 27 luglio 2023 si riunirà nuovamente ildi(ore 9,30 seconda convocazione). All’ordine del giorno – tra le altre cose – la manovra di salvaguardia deglidi, e una variante al Prg per forniredi un serbatoio idrico da parte di Acea”. Ne da notizia il presidente del, Roberto Severini. “In discussione – prosegue Severini , nel rispetto del regolamento, mozioni e ordini del giorno pervenute alla Presidenza. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...