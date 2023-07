alle 20 ladisputerà un'amichevole a Belgrado contro la Stella Rossa, visibile, solo in Italia, sul sito ufficiale della società viola. . 26 luglio 2023Dopo il volo bloccato ieri sera dal forte vento, laè partita stamani dall'aeroporto di Peretola per Belgrado dove, ore 20, è in programma l'amichevole con la Stella Rossa. Sono 25 i convocati da Vincenzo Italiano compreso i neo ...Dopo il volo bloccato ieri sera dal forte vento, laè partita stamani dall'aeroporto di Peretola per Belgrado dove(ore 20) è' annunciata l'amichevole con la Stella Rossa che disputerà la Champions. Sono 25 i convocati da Vincenzo ...

Fiorentina stasera (ore 20) a Belgrado contro la Stella Rossa: diretta su acfiorentina.com Firenze Post

La Fiorentina è arrivta a Belgrado. Ma la partita amichevole di stasera (ore 20) contro la Stella Rossa non sarà trasmessa da nessuna televisione. La società viola, in accordo con il club ...Dopo aver affrontato Primavera, Parma e Catanzaro, per i viola di Italiano si alza il livello nella quarta amichevole pre-stagionale ...