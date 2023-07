(Di mercoledì 26 luglio 2023) Mezz'ora da, per laal Marakanà di Belgrado, tempio della: che travolge i viola come può succedere in un'amichevole estiva contro una squadra dilettanti. Infatti sembravano di altra categoria i biancorossi serbi, nel. E' vero, disputeranno la Champions: ma la, forse imballata dai venti giorni di allenamento al "sauna park", ossia senza testa nè gambe, non sembrava vera

Non semplice neanche l'inizio per l'Inter che, secondo questa simulazione, affronterebbe lain un remake della finale di Coppa Italia. Serie A (Calciomercato. It)Meno complicati, almeno ...Davanti Pioli insiste su Leao e Giroud per superare lodell'1 - 1 in casa con la Cremonese. ... NAPOLI -(domenica ore 18). I campioni d'Italia abbracciano il loro pubblico per la prima ...... cuore rossonero, è quasi uno: "Nessuno poteva aspettarselo. Solo due giornate fa era on fire,... 1 punto con, Salernitana e Udinese. Non può essere il cammino di una squadra che indossa ...

Fiorentina shock: travolta (5-0) dalla Stella Rossa. Primo tempo da incubo. Ora correre ai ripari. Anche sul mercato Firenze Post

Mezz’ora da incubo, per la Fiorentina al Marakanà di Belgrado, tempio della Stella Rossa: che travolge i viola come può succedere in un’amichevole estiva contro una squadra dilettanti.28' - Ci prova dai venti metri la Fiorentina con Sabiri, ma Glazer la devia in angolo 26' - 5-0 STELLA ROSSA! Krasso passa per Bukari che salta Terracciano e viene ...