Nel complesso non pervenuta.... aspettando una risposta già nelladi oggi, mercoledì 26 luglio. Qualora dovesse essere ... Igor lascia lae va al Brighton. Gabbia al Villarreal in prestito secco dal Milan. Boga al ...Inin campo anche Empoli, Cagliari,e Roma. Tutti i risultati e i ...

Fiorentina, serata no a Belgrado: la Stella Rossa vince 5-0 Corriere dello Sport

90' - Finisce senza recupero anche il secondo tempo dell'amichevole di Belgrado. Figuraccia clamorosa per la Fiorentina che esce sconfitta dal Marakana per 5-0 87' - Clamoroso errore ...Stella Rossa-Fiorentina si affrontano, lunedì 26 luglio alle ore 20:00, in amichevole: info partita, formazioni ufficiali, Diretta Live e streaming Gratis ...