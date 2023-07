Dopo il volo bloccato ieri sera dal forte vento, lastamani dall'aeroporto di Peretola per Belgrado dove stasera (ore 20) è' annunciata l'amichevole con la Stella Rossa che disputerà la Champions. Sono 25 i convocati da Vincenzo ...Forse non sarà la stessadi quella vista con la nazionale africana debuttante ma per come ... Alle 18 invece l'Empoli sfida i tedeschi dell'Heidenheim e alle 20 ladovrebbe essere ......30 Telecronaca: Federico Zanon Lavola a Newcastle per affrontare al St. James' Park la ... Game4Uckraine 05/08/2023 ore 19:00 Allo Stamford Bridge di Londra va in scena ladi ...

FIORENTINA PARTITA PER BELGRADO, OK AMICHEVOLE CON STELLA ROSSA - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo il volo bloccato ieri sera dal forte vento, la Fiorentina è partita stamani dall'aeroporto di Peretola per Belgrado dove stasera (ore 20) è' annunciata l'amichevole con la Stella Rossa che disput ...La Fiorentina in questi minuti è a Peretola con la speranza di arrivare a Belgrado dove questa sera dovrebbero giocare con la Stella Rossa.