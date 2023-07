Fiorentina | due nomi per la porta | per uno è sfida con l'Inter

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lanon ha fretta per il nuovo portiere, ma secondo La Nazione duerestano caldi: uno è Emil Audero, estremo difensore...

le amichevoli in programma, entrambe live su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì 27 luglio,... Lecce, Atalanta, Empoli, Cagliari,, Lazio e Roma. Il quadro completo con risultati e ...... compresa l'Inter vincitrice delle ultimeedizioni che è stata sorteggiata dalla stessa parte di(possibile rivale nei quarti), Atalanta e Milan. Dall'altro lato Lazio, Roma (che ...... compresa l'Inter vincitrice delle ultimeedizioni che è stata sorteggiata dalla stessa parte di(possibile rivale nei quarti), Atalanta e Milan . Dall'altro lato Lazio , Roma (che ...

Fiorentina, non solo Sutalo: ci sono altri due profili per la difesa Sportitalia

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato dell'offerta della Fiorentina per Sutalo alla Dinamo Zagabria, i croati hanno rifiutato.Stella Rossa-Fiorentina si affrontano, lunedì 26 luglio alle ore 20:00, in amichevole: info partita, formazioni ufficiali, Diretta Live e streaming Gratis ...