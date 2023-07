Fiorentina | che umiliazione! 5-0 contro la Stella Rossa in amichevole

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Che umiliazione per la! Viola di Italiano sconfitti per ben 5-0 indallaSconfitta umiliante per la, apparsa molto indietro di condizione nel testgiocatoi serbi della. La squadra di Italiano, in appena 27 minuti del primo tempo, ha subito ben 5 gol, per quello che sarebbe poi stato il passivo finale, con i primi tre realizzati tra il 9? e il 13? minuto. Pessima figura per i viola.

Vlahovic per quelloha fatto in Italia con lae nella prima parte con la Juve non lo darei mai via'. Calciomercato Inter, dall'addio di Onana all'obiettivo MorataVoltando pagina, con ...... una piccola e preziosa - Siena, da dove viene suo padre - , l'altra immensa e affascinante: Rio de Janeiro, dov'è nata sua madre e dove vivono le sue zie,la chiamano dopo ogni gara e'...Ritiro2023/2024 Calendario2023 - 2024: date e orari delle partite Terzo impegno stagionale per la formazione di Vincenzo Italiano, dopo l'1 - 1 contro il Parma, ha avuto ...

Dove mangiare la fiorentina a Firenze: i ristoranti della bistecca Scatti di Gusto

Parole, quelle dell'ad del Sassuolo, che arrivano dopo i sondaggi fatti da Napoli, Fiorentina e Brighton per il classe 1997 valutato dai neroverdi 15 milioni. Offerte vere e proprie, tali da far ...90' - Finisce senza recupero anche il secondo tempo dell'amichevole di Belgrado. Figuraccia clamorosa per la Fiorentina che esce sconfitta dal Marakana per 5-0 87' - Clamoroso errore ...