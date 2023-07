Fiorentina | Amrabat ad un passo dal Manchester United! Il sostituto è già in casa

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sofyan, centrocampista centrale dellaè vicinissimo a terminare la sua avventura con la maglia viola per iniziare quella colUnited. Su di lui, infatti, c’è con forza la pressione dei Red Devils, che vogliono portarlo in Premier League. Si parla di una trattativa in dirittura d’arrivo in queste ore per portare il calciatore marocchino, semifinalista a sorpresa con la sua nazionale al mondiale in Qatar, in Inghilterra. La cifra dell’acquisto del cartellino disi aggira intorno ai 25 milioni più bonus fino ad un totale che sfiora i 30. Il forte centrocampista nativo di Huizen, nei Paesi Bassi, e dal 2013 cittadino, dunque, anche del Marocco, paese di cui difende i colori, ha già l’accordo con lo United. Si parla di un contratto di 5 anni con ingaggio sui 4 milioni annui più ...