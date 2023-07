Finlandia | TikToker testimonia un' usanza stranissima del posto | Qui vanno a scuola conciati così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Inc'è qualcosa che indossano, o meglio che non indossano per andare a: ecco l'descritta da unaLaè un Paese con una ricca cultura e tradizioni uniche. Tra gli usi e costumi più significativi della nazione vi è la sauna, un momento di relax e socializzazione per le persone del. Ci sono luoghi del genere in quasi tutte le case, nelle aziende e in pubblico. I finlandesi, poi, amano celebrare le feste nazionali come quella della Midsommar (Midsummer), Pasqua, Natale e il Giorno dell'Indipendenza il 6 dicembre. In generale, la cultura degli abitanti di questo Stato europeo è legata alla natura e alla semplicità: essi apprezzano la vita all'aria aperta, passano molto tempo nella natura e godono delle attività ...