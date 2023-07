Finanziamento fondo ordinario | all' Università Bicocca 8 | 5 mln in più

(Di mercoledì 26 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Cresce del 6,43% rispetto al2022 l'assegnazione deldiriconosciuto all'di Milano-dal Ministero dell'e della ricerca. L'ateneo consolida la crescita degli ultimi anni passando da 133.521,773 di euro del 2022 ai 142.083,847 del 2023. L'Ffo è costituito da una quota base – calcolata in parte su una base storica e in parte sul costo standard – e da una quota premiale, erogata in base ai risultati della qualità della produzione scientifica del personale docente e ricercatore già in servizio in ateneo, e di quella dei nuovi assunti e promossi. “La quota premiale, che riconosce la qualità della produzione scientifica dei nostri docenti, sfiora i 53milioni di euro . Ancora una volta ...

...la dotazione deldi garanzia per il sostegno agli investimenti delle imprese siciliane, più altri 70 per finanziare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando Misura A "...Da non sottovalutare altresì l'ammontare delpubblico grazie al quale potrà essere ... Brunello Cucinelli ha sottolineato lo spirito dicon il quale, assieme ai suoi famigliari, ha ......del programma Next Generation Eu potrebbero sollevare problemi di". Secondo il Fmi, inoltre, "la crescita dovrebbe entrare in una fase di rallentamento". Proprio per questo il"...

Simest: finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto del ... CNA Parma

“Il gruppo di Noi Moderati (che per primo, la settimana scorsa, ha portato in aula a Montecitorio, con un’interpellanza urgente, il tema della carenza di risorse per i Fondi affitti e morosità incolpe ...Così il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università statali arriva a toccare la cifra di 9,2 miliardi di euro. La principale fonte di finanziamento per le attività didattiche e di ricerca ...