Finale tutta italiana ai mondiali di scherma

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI - di Milano. La sfida per l'oro nel fioretto femminile sarà tra Alice Volpi, che ha battutto la statunitense Lee Kiefer per 15-13, e Arianna Errigo, che ha superato la connazionale Martina Favaretto con il punteggio di 15-10. Errigo, atleta dei Carabinieri, è tornata in gara in occasione deiin casa, partendo dalle qualificazioni, dopo essere diventata mamma di due gemelli il 3 marzo scorso. Il podio è già tutto colorato d'azzurro. La medaglia di bronzo va infatti a Favaretto.

Di Veroli innella spada maschile 18:36 Volpi - Errigo,italiana 18:21 Errigo, una mamma in...AGI -italiana ai mondiali di scherma di Milano. La sfida per l'oro nel fioretto femminile sarà tra Alice Volpi , che ha battutto la statunitense Lee Kiefer per 15 - 13, e Arianna Errigo , che ...

Errigo, che ha superato la connazionale Martina Favaretto con il punteggio di 15-10. Errigo, atleta dei Carabinieri, è tornata in gara in occasione deiin casa, partendo dalle qualificazioni, dopo essere diventata mamma di due gemelli il 3 marzo scorso. Il podio è già tutto colorato d'azzurro. La medaglia di bronzo va infatti a Favaretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...