Figc | UFFICIALE | i calciatori britannici non sono più extracomunitari | cosa cambia per Lazio e Milan

visto il Comunicaton. 184/A del 1° giugno 2023; visto l'art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato

Figc, UFFICIALE: i calciatori svizzeri e britannici sono comunitari, cosa cambia per Lazio e Milan Calciomercato.com

La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale: i calciatori svizzeri e britannici in Italia non vengono più considerati extra-comunitari, già a partire da questo mercato estivo. IL COMUNICATO - ...La Federazione ha deciso che i calciatori inglesi e svizzeri non occuperanno uno slot da extracomunitario: è ufficiale.