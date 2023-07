Figc | ora è ufficiale | calciatori britannici e svizzeri equiparati comunitari dal 2023 24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Con un comunicato, laha comunicato di aver deliberato la modifica della lettera G del Comunicaton.184/A. Icon cittadinanza svizzera e britannica “sonoa tutti gli effetti a quelli. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva/24“. Buone notizie dunque per le squadre in riferimento alle liste, tra questi diretto interessato anche il Milan dopo l’acquisto dell’inglese Loftus-Cheek. SportFace.

La FIGC vuole il Lecco in B. Ma a decidere ora è il TAR Unica TV

Nel pieno del calciomercato estivo, può arrivare una svolta fondamentale per le liste, a cominciare già dal prossimo mercato: i giocatori provenienti dal Regno Unito potrebbero non risultare più come ...Potrebbero esserci cambiamenti in merito al tesseramento dei calciatori in Serie A. La Lega ha infatti chiesto al CONI tramite la FIGC di equiparare i calciatori del Regno Unito alla pari di quelli co ...