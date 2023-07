Figc | giocatori Gb e Svizzera equiparati ai comunitari

... mentre alcunisauditi possono giocare (sembra nove in tutto) nella seconda serie ... ma mentre in Italia la Juventus è ostaggio die di organi giudiziari presieduti da napoletani, ...Il provvedimento ha coinvolto anche idi nazionalità elvetica. . 26 luglio 2023Lo ha deciso il Consiglio federale dellanella riunione di lunedì scorso a seguito della ... Come cambia il mercato Accontentati così i club, anche quelli che hanno già compratodelle due ...

Figc, ufficiale: calciatori britannici equiparati a quelli comunitari - Sportmediaset Sport Mediaset

"I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024 ...Richiesta fondamentale della FIGC al CONI. Già da quest’estate potrebbe esserci un cambiamento radicale e importante per la compilazione delle liste Il Milan, è ormai risaputo, ha a… Leggi ...