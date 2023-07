Figc | è ufficiale | i calciatori inglesi e svizzeri sono comunitari

... ritenuta condivisibile la proposta; visto il Comunicaton. 184/A del 1° giugno 2023; visto l'art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato ...Con un comunicato, laha comunicato di aver deliberato la modifica della lettera G del Comunicaton.184/A. I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica ' sono equiparati a tutti gli ...Sede© LaPresse - Calciomercato.itUno scenario che per la verità è nell'aria per quanto sta avvenendo in Serie B. Esclusi il Lecco, per il ritardo nella documentazione per lo stadio, e la ...

Figc, UFFICIALE: i calciatori svizzeri e britannici sono comunitari, cosa cambia per Lazio e Milan Calciomercato.com

La FIGC ha deliberato, dopo il consiglio federale, di equiparare i giocatori britannici a comunitari, dando una svolta al mercato ...Ufficiali le novità riguardo i giocatori britannici È ufficiale: i calciatori provenienti dal Regno Unito saranno ora equiparati ai calciatori comunitari. La FIGC ha reso nota la nuova norma, che sarà ...